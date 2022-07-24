إعادة تمركز وتعديل انتشار للجيش في منطقة التبانة... ماذا يحصل؟

يقوم الجيش منذ يومين بإزالة وتعديل نقط ثابتة تابعة له في منطقة التبانة - طرابلس، وذلك بهدف التعديل على عملية الانتشار في المنطقة، وتعزيز عدد العناصر وسير الدوريات المؤللة بشكل متواصل واقامة حواجز ثابتة ومتنقلة، وفق مندوب "لبنان 24".

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