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لبنان

إعادة تمركز وتعديل انتشار للجيش في منطقة التبانة... ماذا يحصل؟

Lebanon 24
24-07-2022 | 01:08
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يقوم الجيش منذ يومين بإزالة وتعديل نقط ثابتة تابعة له في منطقة التبانة - طرابلس، وذلك بهدف التعديل على عملية الانتشار في المنطقة، وتعزيز عدد العناصر وسير الدوريات المؤللة بشكل متواصل واقامة حواجز ثابتة ومتنقلة، وفق مندوب "لبنان 24".
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