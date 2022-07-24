رئيسة للجمهورية وسيد أول؟!

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درجت العادة أن تلقّب زوجة رئيس الجمهورية بالسيدة الاولى، لكن هل خطر ببال أحد ما هو اللقب الذي قد يحمله الرجل في حال وصلت زوجته إلى سدة الرئاسة؟في هذا الإطار يؤكد مرجع دستوري لـ "لبنان 24" أن لقب السيدة الاولى هو تقليد متبع ليس فقط في لبنان انما في مختلف الدول التي فيها رئيس للجمهورية، والدستور لا يأتي على ذكر الشريك الشخصي للرئيس لا من بعيد ولا من قريب، ولا حتى التنظيم الاداري المعمول فيه في رئاسة الجمهورية".ويضيف " التقليد ايضا جعل من زوجة الرئيس رئيسة للجنة الوطنية لشؤون المرأة، لكن هذا التقليد ليس قاعدة والدليل هو أنه في عهد الرئيس ميشال عون ترأست اللجنة واحدة من بناته وليس زوجته".وفي حال وصول امرأة إلى سدة الرئاسة يقول المرجع " عندها سنكون أمام مبدأ المعاملة بالمثل، اي ان زوج الرئيسة سيصبح السيد الأول، لكن دائما دون أي صلاحيات أو وظيفة محددة إنما ضمن إطار ما يعرف باللياقات والتقاليد".