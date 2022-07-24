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لبنان

المعارضة الداخلية تتصاعد واعضاء جدد ينضمون اليها

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-07-2022 | 01:45
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تفيد  مصادر مطلعة" ان تكتلا نيابيا وسياسيا كبيرا، ضم في السنوات السابقة بعض النواب المعارضين لسياسة رئيسه ، بات  اليوم مسرحا للتناقضات بين اعضائه ما يهدد بتشتته في المرحلة المقبلة".
وتقول المصادر" ان المعارضة الداخلية ضمت في الفترة التي تلت الانتخابات النيابية الاخيرة اعضاء جددا ونوابا لم يكونوا ضمنها في السابق، وهذا دليل واضح على الازمة المتصاعدة داخل هذا التكتل.
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وترى المصادر "ان المرحلة السياسية المقبلة التي ستشمل استحقاق انتخاب رئيس جديد للجمهورية قد تكون مصيرية في تحديد مستقبل هذا التكتل الذي لم يعد رئيسه قادرا على ضبطه بشكل حاسم".

لبنان

خاص

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