بديل جديد عن لحم الغنم... ماذا يأكل اللبنانيون؟







يتوجه معظم اللبنانيين، في ظل الارتفاع المستمر لسعر صرف الدولار في السوق الموازية، نحو أنواع جديدة من اللحوم، كالخنزير، كبديل عن الغنم والذي كان جزءاً لا يتجزأ من المائدة اللبنانية.

فبعد أن تراوح سعر كيلو الغنم ما بين الـ450000 والـ550000 ليرة لبنانية، وبعد أن خف الطلب على هذا النوع، توجه العديد من تجار اللحوم في لبنان إلى إنشاء مزارع جديدة لتربية الخنازير لتلبية حاجات السوق، نظرا لان سعر كيلو لحم الخنزير يتراوح ما بين 200 و250 الف ليرة.

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