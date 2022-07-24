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لبنان

بإطارين.. وسيلة "سرفيس" تجتاح الطرقات

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-07-2022 | 02:45
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في ظل الأزمة الاقتصادية التي تلقي بظلالها على لبنان، تشهد الطرقات اللبنانية حركة واسعة لوسيلة نقل اعتادت عليها بعض البلدان الآسيوية والأفريقية وهي "التوكتوك".
وتتواجد هذه الوسيلة بشكل كبير في مناطق البقاع حيث يتم الاعتماد عليها لأنها أوفر من سيارات الأجرة من جهة وأكثر سلامة من الدراجات النارية الاعتيادية، وقد  بدأ بعضهم الاعتماد عليها ك"سرفيس".
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