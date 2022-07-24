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لبنان

أفران تُبلغ المواطنين: "ما بقى تجوا ما رح نعمل خبز"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-07-2022 | 03:15
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مع استمرار أزمة الخبز، وعدم سماح الافران ببيع أكثر من ربطة واحدة لكل زبون، عُلم أنّ بعضها لا يقوم ببيع الخبز الابيض يومياً، بحيث يتم إخبار المواطنين حرفياً "ما بقى تجوا ما رح نعمل خبز".
واللافت أن هذه الافران بدأت تقنيناً في بيع الخبز الابيض، على قاعدة "يوم اي ويوم لا"، حتى أن عدد ربطات الخبز المباعة قليل جداً، نسبة لافران أخرى في المنطقة عينها.
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وفيما يجد المواطنون صعوبة في مختلف الأحيان بإيجاد خبز أبيض في الأسواق بعد مضي ساعات الصباح ، تبين ان  بعض أصحاب المحال التجارية بدأ يعمل على تخبئة كمية معينة من الخبز وعدم وضعها على الرفوف وذلك تلبية لحاجة زبائنه الدائمين.

لبنان

خاص

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