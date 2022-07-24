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لبنان
نائب مُنزعج.. "كلو سَلْق بسلق"
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
24-07-2022
|
04:15
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أبدى أحد النواب الجُدد امتعاضه من تسلّمه جدول أعمال جلسة مجلس النواب، وذلك قبيل وقتٍ قصير من انعقادها.
وبحسب هذا النائب، فإنه تسلّم الجدول يوم أمس الجمعة بينما موعد الجلسة محدّد يوم الثلاثاء المُقبل، أي أن هناك 48 ساعة فقط تقريباً لدراسة كافة المشاريع والبنود التي سيتم طرحها خلال الجلسة البرلمانية.
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واعتبر النائب أن هذه الطريقة تجعل دراسة المشاريع تتمّ بشكل فضفاض وغير جدّي، وقال: "هالشي بدل على إنو الأمور بتنسلق سلق كالعادة وما في جدّية".
المصدر:
خاص "لبنان 24"
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