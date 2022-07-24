ترقبوا ما سيحمله طقس لبنان خلال اليومين المقبلين.. هكذا ستكون الأجواء!

يؤثر طقس صيفي معتاد على لبنان مع استقرار نسبي بدرجات الحرارة التي تبقى ضمن معدلات شهر تموز، ومن المتوقع أن تسجل ارتفاعاً محدوداً منتصف الأسبوع الحالي.

تفاصيل طقس اليوم الأحد:

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1- الحرارة ساحلاً بين 25 و 31 درجة، وبقاعا بين 17 و 35 درجة وعلى الـ1000 متر بين 19 و27 درجة.

2- الجو: قليل السحب

3- الرياح: غربية الى شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط في الداخل وعلى الجبال وسرعتها بين 20 و40 كم/س.

4- الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين 60 و 80%.

5- الضغط الجوي يسجل ساحلا 1007 hpa

6- الرؤية جيدة

7- البحر منخفض الى متوسط ارتفاع الموج وحرارة سطح المياه 27 درجة.

طقس اليومين المقبلين:

- الاثنين:

طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين 25 و31 درجة ساحلا، بين 18 و35 بقاعاً وبين 19 و28 درجة على الـ 1000 متر فيما الرياح غربية الى شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين 20 و40 كم/س.

- الثلاثاء:

طقس قليل السحب مع استقرار بدرجات الحرارة وتتراوح بين 25 و31 درجة ساحلا، بين 18 و35 بقاعاً وبين 19 و28 درجة على الـ 1000 متر فيما الرياح غربية الى شمالية غربية ضعيفة الى معتدلة وتنشط على الجبال وفي الداخل سرعتها بين 20 و40 كم/س.