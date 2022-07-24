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لبنان
كم سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم؟
Lebanon 24
24-07-2022
|
03:16
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق
الموازية
، صباح الاحد، ما بين 29500 و29550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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وكان أمس قد أقفل سعر الدولار في السوق الموازية على تسعيرة تراوحت بين 29550 و 29600 ليرة لبنانية.
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