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لبنان

كم سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية صباح اليوم؟

Lebanon 24
24-07-2022 | 03:16
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سجّل سعر صرف الدولار في السوق الموازية، صباح الاحد، ما بين 29500 و29550 ليرة لبنانية للدولار الواحد.
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وكان أمس قد أقفل سعر الدولار في السوق الموازية على تسعيرة تراوحت بين 29550 و 29600 ليرة لبنانية. 
 

 
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