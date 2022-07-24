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لبنان

قنبلة تنفجر في جونيه.. ماذا يجري هناك؟ (فيديو)

Lebanon 24
24-07-2022 | 03:19
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أقدم مجهولون، صباح اليوم، على إلقاء قنبلة باتجاه متجر في منطقة جونيه.
 
ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ أضرار الحادثة اقتصرت على الماديات، وقد باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها بالحادث.
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