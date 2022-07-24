قنبلة تنفجر في جونيه.. ماذا يجري هناك؟ (فيديو)

أقدم مجهولون، صباح اليوم، على إلقاء قنبلة باتجاه متجر في منطقة جونيه.

ووفقاً لمندوبة "لبنان24"، فإنّ أضرار الحادثة اقتصرت على الماديات، وقد باشرت القوى الأمنية تحقيقاتها بالحادث.