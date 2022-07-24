نداءٌ من كلّاس لوزير الطاقة: لتوفير الكهرباء خلال مباراة لبنان ضدّ أستراليا

غرّد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مواكبة لمنتخب كرة السلة في مباراته مع استراليا في الدور النهائي لبطولة آسيا، ننتظر فوز الأبطال، ونتمنى على وزير الطاقة الدكتور وليد فياض توفير الكهرباء اليوم الاحد من الساعة الرابعة ليتمكن لبنان من تشجيع منتخبه الوطني".

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