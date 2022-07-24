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لبنان

نداءٌ من كلّاس لوزير الطاقة: لتوفير الكهرباء خلال مباراة لبنان ضدّ أستراليا

Lebanon 24
24-07-2022 | 04:41
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غرّد وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس عبر حسابه على "تويتر" قائلاً: "مواكبة لمنتخب كرة السلة في مباراته مع استراليا في الدور النهائي لبطولة آسيا، ننتظر فوز الأبطال، ونتمنى على وزير الطاقة الدكتور وليد فياض توفير الكهرباء اليوم الاحد من الساعة الرابعة ليتمكن لبنان من تشجيع منتخبه الوطني".
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