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لبنان

عوده: الكنيسة لا تخضع للترهيب والكيديّة ولا تسمع إلّا صوت الضمير والواجب

Lebanon 24
24-07-2022 | 05:48
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أكّد المطران الياس عوده في عظة الأحد أنَّنا "مع محاسبة ومعاقبة كلّ مجرم وسارق ومخالف للقانون كائناً مَن كان، لكن ما جرى مع المطران موسى الحاج غير مقبول ويُنذر بوجود نهج جديد في التعامل الأمنيّ والقضائيّ يؤدّي إلى تداعيات خطيرة على مستوى الوطن، وهذا أمر خطير ومرفوض ونأمل عدم تكراره".
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وأضاف عوده "إذا كان توقيف المطران موسى الحاج رسالة إلى الكنيسة مِن أجل إسكات صوتها، فإنّها لا تخضع للترهيب والكيديّة ولا تخاف إلّا ربّها ولا تُنفّذ إلّا تعاليمه ولا تسمع إلّا صوت الضمير والواجب، وواجبُها احترام الإنسان ومحبّته والحفاظ على كرامته والدفاع عن حريّته".

وشدد على أنَّ "القضاء النزيه والعادل والبعيد عن السياسة والمصالح وتصفية الحسابات وحده يبني البلد ويقيم العدالة".
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