ترتيب جديد لجوازات السفر في الدول العربية.. أين موقع لبنان ضمن القائمة؟

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تمتلك اليابان أقوى جواز سفر في العالم، وفقًا للمؤشر، حيث يستطيع مواطنوها زيارة 193 دولة من دون تأشيرة مسبقة.كذلك، تأتي كوريا الجنوبية وسنغافورة في المرتبة الثانية، حيث يمكن لمواطنيهما زيارة 192 دولة.ويُعد مؤشر Henley Passport، المحدّث كل ثلاثة أشهر، الأداة المرجعية القياسية عند تقييم مكانة جواز السفر في طيف التنقل العالمي.