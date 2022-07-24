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لبنان

ترتيب جديد لجوازات السفر في الدول العربية.. أين موقع لبنان ضمن القائمة؟

Lebanon 24
24-07-2022 | 12:00
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أصدرت مؤسسة هنلي وشركاؤه (Henley & Partners)، وفقاً لبيانات حصرية من هيئة النقل الجوي الدولية (IATA)، ترتيب أقوى جوازات السفر العالمية. ويتضمن المؤشر 199 جواز سفر مختلفاً و227 وجهة سفر مختلفة. 
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تمتلك اليابان أقوى جواز سفر في العالم، وفقًا للمؤشر، حيث يستطيع مواطنوها زيارة 193 دولة من دون تأشيرة مسبقة.

كذلك، تأتي كوريا الجنوبية وسنغافورة في المرتبة الثانية، حيث يمكن لمواطنيهما زيارة 192 دولة.

ويُعد مؤشر Henley Passport، المحدّث كل ثلاثة أشهر، الأداة المرجعية القياسية عند تقييم مكانة جواز السفر في طيف التنقل العالمي.
 
وفي ما يلي، إليكم ترتيب أقوى جوازات السفر في الدول العربية:
1- الإمارات (يمكن من خلال جواز سفرها زيارة 176 دولة)
2- قطر (يمكن من خلال جواز سفرها زيارة 99 دولة)
3- الكويت (يمكن من خلال جواز سفرها زيارة 96 دولة)
4- البحرين (يمكن من خلال جواز سفرها زيارة 86 دولة)
5- عمان (يمكن من خلال جواز سفرها زيارة 81 دولة)
6- السعودية (يمكن من خلال جواز سفرها زيارة 81 دولة)
7- تونس (يمكن من خلال جواز سفرها زيارة 71 دولة)
8- المغرب (يمكن من خلال جواز سفرها زيارة 65 دولة)
9- مصر (يمكن من خلال جواز سفرها زيارة 53 دولة)
10- الجزائر (يمكن من خلال جواز سفرها زيارة 53 دولة)
11- الأردن (يمكن من خلال جواز سفرها زيارة 53 دولة)
12- لبنان (يمكن من خلال جواز سفره زيارة 42 دولة)
13- السودان (يمكن من خلال جواز سفره زيارة 42 دولة)
14- ليبيا (يمكن من خلال جواز سفرها زيارة 41 دولة)
15- فلسطين (يمكن من خلال جواز سفرها زيارة 38 دولة)
16- اليمن (يمكن من خلال جواز سفره زيارة 34 دولة)
17- سوريا (يمكن من خلال جواز سفرها زيارة 30 دولة)
18- العراق (يمكن من خلال جواز سفره زيارة 29 دولة)
 
(العربي الجديد)

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