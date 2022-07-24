Advertisement

لبنان

إنقلاب شاحنة وسقوط جرحى... ماذا جرى على أوتوستراد القلمون؟

Lebanon 24
24-07-2022 | 06:37
A-
A+
Doc-P-974250-637942669244364775.jpg
Doc-P-974250-637942669244364775.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
انقلبت شاحنة صغيرة محملة بصناديق فارغة على أوتوستراد القلمون باتجاه طرابلس.
 
 
ووفق المعلومات الأولية، فقد سقط عدد من الجرحى، وحالتهم مستقرة.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جريح في انقلاب شاحنة على أوتوستراد المصيلح (الوكالة الوطنية)
lebanon 24
24/07/2022 20:19:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إنقلاب شاحنة على المسلك الشرقي لأوتوستراد البوار
lebanon 24
24/07/2022 20:19:22 Lebanon 24 Lebanon 24
إحراق بسطة على أوتوستراد المحمرة... ماذا كشف مصدر أمني لـ"لبنان 24" حول ما يجري هناك؟
lebanon 24
24/07/2022 20:19:22 Lebanon 24 Lebanon 24
اندلاع حريق كبير على أوتوستراد الضبية مقابل مجمع الـABC (فيديو وصور)
lebanon 24
24/07/2022 20:19:22 Lebanon 24 Lebanon 24

شاحنة

أوتوستراد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
11:18 | 2022-07-24
11:18 | 2022-07-24
11:18 | 2022-07-24
09:20 | 2021-12-04
13:05 | 2022-07-24
13:02 | 2022-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website