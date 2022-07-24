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لبنان

بالأسماء.. تعرّفوا على المشتركات في مسابقة ملكة جمال لبنان (صور)

Lebanon 24
24-07-2022 | 07:24
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يترقب اللبنانيون، اليوم الأحد، حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2022، وذلك بعد توقف دام لأكثر من عامين على التوالي.
 
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وفي ظلّ انتظار الحفل الضخم الذي ينطلق بعد ساعات قليلة، نشرت قناة الـ"LBCI" صوراً للمشتركات في مسابقة الجمال وعددهنّ 17، وهنّ: 
 
1- آغاثا الصيفي
 
2- سيلين صليبا
 
3- شانيل العميل
 
4- كلوي هووشاب
 
5- كريتسينا نخلة
 
6- دلال حب الله
 
7- جاكينثا راشد
 
8- جاكينثا العرب
 
9- لارا الهراوي
 
10- لين مسعود
 
11- ماريا شوخاني
 
12- ماريانا صقر
 
13- مروى مكي
 
14- مايا أبو الحسن
 
15- نتاليا السيد
 
16- سيلفانا ديب
 
17- ياسمينا زيتون
 
 
 
 

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