بالأسماء.. تعرّفوا على المشتركات في مسابقة ملكة جمال لبنان (صور)

يترقب اللبنانيون، اليوم الأحد، حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2022، وذلك بعد توقف دام لأكثر من عامين على التوالي.

Advertisement

وفي ظلّ انتظار الحفل الضخم الذي ينطلق بعد ساعات قليلة، نشرت قناة الـ"LBCI" صوراً للمشتركات في مسابقة الجمال وعددهنّ 17، وهنّ:

1- آغاثا الصيفي

2- سيلين صليبا

3- شانيل العميل

4- كلوي هووشاب

5- كريتسينا نخلة

6- دلال حب الله

7- جاكينثا راشد

8- جاكينثا العرب

9- لارا الهراوي

10- لين مسعود

11- ماريا شوخاني

12- ماريانا صقر

13- مروى مكي

14- مايا أبو الحسن

15- نتاليا السيد

16- سيلفانا ديب