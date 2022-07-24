إحراق بسطة على أوتوستراد المحمرة... ماذا كشف مصدر أمني لـ"لبنان 24" حول ما يجري هناك؟

أفاد مندوب "لبنان 24" أنّ عددا من الشبان، قاموا فجر اليوم بإحراق بسطة قهوة على اوتوستراد منطقة المحمرة - عكار.



وعُلم أنّ السبب يعود لخلاف بين اصحاب البسطات على طول الاوتوستراد بين العبدة والمحمرة.

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