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لبنان

إحراق بسطة على أوتوستراد المحمرة... ماذا كشف مصدر أمني لـ"لبنان 24" حول ما يجري هناك؟

Lebanon 24
24-07-2022 | 07:28
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أفاد مندوب "لبنان 24" أنّ عددا من الشبان، قاموا فجر اليوم بإحراق بسطة قهوة على اوتوستراد منطقة المحمرة - عكار.

وعُلم أنّ السبب يعود لخلاف بين اصحاب البسطات على طول الاوتوستراد بين العبدة والمحمرة.
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وقال مصدر ميداني مطلع إن الخلاف بين اصحاب البسطات هو على نفوذ لبيع وترويج المخدرات.
 
وأكّد مصدر امني  لـ"لبنان٢٤" ان القوى الامنية رصدت في الاسابيع الماضية عمليات بيع وترويج للحبوب المخدرة في بعض البسطات، ويتم متابعة الموضوع تمهيداً لاتخاذ الاجراءات المناسبة.
 
 
 
 
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