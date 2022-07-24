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لبنان

قبل أقلّ من ساعة على المباراة النهائيّة... ماذا قال رئيس الإتحاد اللبناني لكرة السلة؟

Lebanon 24
24-07-2022 | 08:07
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قبل أقلّ من ساعة، على انطلاق المباراة النهائيّة لبطولة كأس آسيا لكرة السلّة، بين لبنان وأستراليا، في اندونيسيا، قال رئيس الإتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي، "في كرة السلة لا يوجد مستحيل، ومعنوياتنا مرتفعة، وما يحدث هو كناية عن "طائر الفينيق" يبعث من جديد".
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وأضاف حلبي في حديثٍ لـ"الجديد": "قررنا كإتحاد ان نقدم مكافأة لمنتخب كرة السلة، بالإضافة الى بعض المبادرات الفردية من بعض الأصدقاء الذين يسعون إلى تقديم مكافأة "محرزة".
 
 

لبنان

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