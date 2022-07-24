قبل أقلّ من ساعة على المباراة النهائيّة... ماذا قال رئيس الإتحاد اللبناني لكرة السلة؟

قبل أقلّ من ساعة، على انطلاق المباراة النهائيّة لبطولة كأس آسيا لكرة السلّة، بين لبنان وأستراليا، في اندونيسيا، قال رئيس الإتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم حلبي، "في كرة السلة لا يوجد مستحيل، ومعنوياتنا مرتفعة، وما يحدث هو كناية عن "طائر الفينيق" يبعث من جديد".

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