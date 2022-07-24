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لبنان

جميل السيد للمسؤولين: وأنتم.. ماذا فعلتم بلبنان؟!

Lebanon 24
24-07-2022 | 08:27
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غرد النائب جميل السيد عبر حاسبه على "تويتر" قائلاً: 
 
"سألته المذيعة:
"لماذ ترون أن فريقكم لكرة السلة يستحق الفوز"؟
أجابها بكل عفويّة وألَم:
" لأننا جئنا من بلد مكسور، ونريد أن يفرح اللبنانيون، وأن نعيد رفْع علم لبنان عالياً"…
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أمّا هنا في لبنان
فتزاحَمَ المسؤولون في تهنئة الفريق بأنّه رفَع رأس لبنان!!
وأنتم،
ماذا فعلتم بلبنان؟!" 
 
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