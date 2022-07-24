جميل السيد للمسؤولين: وأنتم.. ماذا فعلتم بلبنان؟!

سألته المذيعة:
"لماذ ترون أن فريقكم لكرة السلة يستحق الفوز"؟
أجابها بكل عفويّة وألَم:
" لأننا جئنا من بلد مكسور، ونريد أن يفرح اللبنانيون، وأن نعيد رفْع علم لبنان عالياً"…
أمّا هنا في لبنان
فتزاحَمَ المسؤولون في تهنئة الفريق بأنّه رفَع رأس لبنان!!
وأنتم،
ماذا فعلتم بلبنان؟! pic.twitter.com/2liSkWBWJu
— اللواء جميل السيّد (@jamil_el_sayyed) July 24, 2022
سألته المذيعة:
"لماذ ترون أن فريقكم لكرة السلة يستحق الفوز"؟
أجابها بكل عفويّة وألَم:
" لأننا جئنا من بلد مكسور، ونريد أن يفرح اللبنانيون، وأن نعيد رفْع علم لبنان عالياً"…
أمّا هنا في لبنان