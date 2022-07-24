جميل السيد للمسؤولين: وأنتم.. ماذا فعلتم بلبنان؟!

غرد النائب جميل السيد عبر حاسبه على "تويتر" قائلاً:

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"سألته المذيعة:"لماذ ترون أن فريقكم لكرة السلة يستحق الفوز"؟أجابها بكل عفويّة وألَم:" لأننا جئنا من بلد مكسور، ونريد أن يفرح اللبنانيون، وأن نعيد رفْع علم لبنان عالياً"…أمّا هنا في لبنانفتزاحَمَ المسؤولون في تهنئة الفريق بأنّه رفَع رأس لبنان!!وأنتم،ماذا فعلتم بلبنان؟!"