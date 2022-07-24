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لبنان

اللبنانيّون في أستراليا.. من سيشجعون في مباراة اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
24-07-2022 | 08:26
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بعد أقلّ من نصف ساعة من الآن، تنطلق المباراة الحاسمة والنهائية في بطولة كأس آسيا لكرة السلة بين المُنتخبين اللبناني والأسترالي. 

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حتماً، الدقائق حاسمة بالنسبة للبنانيين، سواء في الداخل أم في الخارج، لكنّ العين تشخصُ بقوة نحو أبناء لبنان الموجودين في أستراليا الذين يغلب عليهم شعورٌ غريب حيال المباراة التي تجمع بين منتخب وطنهم الأم والبلد الذي يستضيفهم.

أيّ فريق سيشجع اللبنانيون في أستراليا؟

في حديثٍ عبر "لبنان24"، تقول سمر القزّي، وهي لبنانية تقطنُ في أستراليا: "الشعور صعب وغريب.. إني أرى أستراليا بلدي الثاني، ففيها نشأت وفيها تعلمت وأسست حياتي، والدولة هناك أعطتني الكثير بينما في لبنان لم نحصل على شيء ووجدنا الأزمات".

وتابعت: "من الصعب جداً حسم الخيار، لكن ما أقوله هو أنني سأفرح لفوز أي منتخب منهما، سواء اللبناني أو الاسترالي، وسأحتفلُ بفوز كل واحد منهما لأن لبنان يعني لي كما أستراليا والعكس". 

بدوره، قال مارك القزّي، وهو لبنانيّ يعيش ويعمل في أستراليا منذ سنوات طويلة: "عادة ما يكون خياري في التشجيع هو نحو أستراليا، ولكن بسبب الوضع في لبنان أودّ أن أرى الفوز لبلدي لأن ذلك يوفر الأمل والفخر للشعب اللبناني، والمفارقة هي أن اللبنانيين سيتفقون على شيء ما لمدة 48 دقيقة فقط!".
 
 

المصدر: خاص "لبنان 24"

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