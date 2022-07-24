اللبنانيّون في أستراليا.. من سيشجعون في مباراة اليوم؟

بعد أقلّ من نصف ساعة من الآن، تنطلق المباراة الحاسمة والنهائية في بطولة كأس آسيا لكرة السلة بين المُنتخبين اللبناني والأسترالي.



Advertisement حتماً، الدقائق حاسمة بالنسبة للبنانيين، سواء في الداخل أم في الخارج، لكنّ العين تشخصُ بقوة نحو أبناء لبنان الموجودين في أستراليا الذين يغلب عليهم شعورٌ غريب حيال المباراة التي تجمع بين منتخب وطنهم الأم والبلد الذي يستضيفهم. حتماً، الدقائق حاسمة بالنسبة للبنانيين، سواء في الداخل أم في الخارج، لكنّ العين تشخصُ بقوة نحو أبناء لبنان الموجودين في أستراليا الذين يغلب عليهم شعورٌ غريب حيال المباراة التي تجمع بين منتخب وطنهم الأم والبلد الذي يستضيفهم.



أيّ فريق سيشجع اللبنانيون في أستراليا؟



في حديثٍ عبر "لبنان24"، تقول سمر القزّي، وهي لبنانية تقطنُ في أستراليا: "الشعور صعب وغريب.. إني أرى أستراليا بلدي الثاني، ففيها نشأت وفيها تعلمت وأسست حياتي، والدولة هناك أعطتني الكثير بينما في لبنان لم نحصل على شيء ووجدنا الأزمات".



وتابعت: "من الصعب جداً حسم الخيار، لكن ما أقوله هو أنني سأفرح لفوز أي منتخب منهما، سواء اللبناني أو الاسترالي، وسأحتفلُ بفوز كل واحد منهما لأن لبنان يعني لي كما أستراليا والعكس".