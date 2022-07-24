إطلاق نار كثيف داخل مخيم عين الحلوة... ما القصة؟

‏أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سماع إطلاق رصاص كثيف داخل مخيم عين الحلوة، تبيّن أنه ناجم عن إطلاق نار في الهواء إبتهاجا بعرس أحد الأشخاص.

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