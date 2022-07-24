بإيعاز من عبد المسيح... جمعية "كلنا أهل" تتكفل بإصلاح أعطال الكهرباء في هذه القرى

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بإيعاز من النائب أديب عبد المسيح، قامت جمعية " كلنا أهل " بدفع تكاليف إصلاح الكهرباء في قرى: بصرما، عابا، بتوراتيج، كفرقاهل وضهر العين، حيث كانت المنطقة تعاني من إنقطاع الكهرباء جراء سرقة الكابلات التي تغذي هذه القرى.