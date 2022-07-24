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لبنان

بفارق نقطتين... لبنان يخسر بالمباراة النهائيّة أمام أستراليا ويُتوّج وصيفاً لبطل آسيا

Lebanon 24
24-07-2022 | 10:55
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على الرغم من وصوله للمرّة الرابعة في تاريخه إلى نهائي كأس آسيا لكرة السلة، خسر المنتخب اللبناني أمام نظيره الاسترالي المصنّف الثالث عالميّاً، في مباراة قويّة، حاول فيها رجال منتخب الارز خلال 40 دقيقة، تقليص الفارق. 
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وانتهت المباراة بفوز أستراليا بنتيجة 75 - 73 . ولم تكن مهمّة المنتخب الاوكياني سهلة، وصعّب لاعبو المنتخب اللبناني هدفه، ولعبوا بروح عاليّة، من دون إستسلام، حتى صافرة النهاية.
 
وقد قدّم لاعبو المنتخب الوطنيّ آداءً مميّزا وعاليّاً في المباراة النهائيّة، تماماً كما فعلوا في المبارايات السابقة. وحصلوا على إحترام العالم والانديّة الكبيرة التي هزموها كالصين ونيوزيلندا، والشعب اللبنانيّ الذي وقف خلفهم داعماً لهم، في ظلّ فترة عصيبة تمرّ بها الرياضة وكرّة السلّة، مثلها مثل باقي القطاعات التي تأثرت بالازمة الاقتصاديّة. فأدخل لاعبونا الامل والفرح إلى منزل كل لبنانيّ حلم بمعانقة كأس البطولة.
 
وبذلك، فقد تُوّج لبنان وصيفاً لبطل آسيا في كرة السلة، في حين حصد وائل عرقجي جائزة أفضل لاعب في البطولة. 
 
 
 

لبنان

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