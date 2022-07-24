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لبنان

عون للاعبي منتخب لبنان: سيبقى شموخكم من شموخ الأرز الذي تمثلون

Lebanon 24
24-07-2022 | 11:22
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هنأ رئيس الجمهورية العماد ميشال عون منتخب لبنان على احتلاله المركز الثاني في بطولة آسيا وكتب عبر "تويتر": يا شباب منتخب لبنان، رغم خسارة المركز الأول فإنكم حققتم ما اعتبره الكثيرون حلماً وأثبتم أن لا مستحيل امام ارادة الانسان. يكفيكم فخراً انكم اوصلتم رسالة الى العالم بانكم من وطن لم ولن يستسلم.. لقد خفقت لكم قلوب اللبنانيين، والعرب جميعاً. وسيبقى شموخكم من شموخ الأرز الذي تمثلون".
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