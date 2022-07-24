تحيّة من الجيش لأبطال منتخب لبنان: أنتم شعلة أملنا ومصدر فخرنا

وجّهت قيادة الجيش في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تهنئة إلى منتخب لبنان لتحقيقه المركز الثاني في بطولة كأس آسيا، عقب المباراة التي جمعته مع نظيره الأسترالي.

وقالت قيادة الجيش: " تحية من الجيش اللبناني إلى أبطال منتخب كرة السلة الذين رفعوا بسواعدهم اسم لبنان عاليًا في سماء الرياضة، ورسموا صورته الحقيقية الزاهية محققين المركز الثاني في بطولة كأس آسيا على الرغم من الإمكانات المتواضعة والظروف القاسية. أنتم شعلة أملنا ومصدر فخرنا".