Advertisement

لبنان

تحيّة من الجيش لأبطال منتخب لبنان: أنتم شعلة أملنا ومصدر فخرنا

Lebanon 24
24-07-2022 | 11:22
A-
A+
Doc-P-974314-637942840087133563.jpg
Doc-P-974314-637942840087133563.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
وجّهت قيادة الجيش في تغريدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر"، تهنئة إلى منتخب لبنان لتحقيقه المركز الثاني في بطولة كأس آسيا، عقب المباراة التي جمعته مع نظيره الأسترالي. 
وقالت قيادة الجيش: "تحية من الجيش اللبناني إلى أبطال منتخب كرة السلة الذين رفعوا بسواعدهم اسم لبنان عاليًا في سماء الرياضة، ورسموا صورته الحقيقية الزاهية محققين المركز الثاني في بطولة كأس آسيا على الرغم من الإمكانات المتواضعة والظروف القاسية. أنتم شعلة أملنا ومصدر فخرنا".
Advertisement
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:43 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:38 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:33 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:31 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:27 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:43 | 2022-07-24
17:38 | 2022-07-24
17:33 | 2022-07-24
17:31 | 2022-07-24
17:27 | 2022-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website