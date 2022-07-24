ردود الفعل المُهنّئة تنهمر على منتخب لبنان رغم الخسارة.. هكذا جاءت التعليقات

رغم خسارته المباراة النهائيّة في بطولة كأس آسيا لكرة السلة أمام نظيره الأسترالي، حظيَ المُنتخب اللبناني بتقديرٍ واسع من اللبنانيين، وذلك بعد الأداء الرائع الذي قدّمه خلال اللقاء الذي أقيم، اليوم الأحد.

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فمن السياسيين إلى الفنانين والنجوم، كان الإجماعُ على تهنئة "منتخب الأرز" الذي حلّ وصيفاً لبطل آسيا في كرة السلة، وذلك بعدما أبدى عزيمة كبيرة في تحقيقِ التقّدم خلال البطولة التي ألهبت الجماهير اللبنانية وجعلت القلوب تخفقُ أملاً بتصدّر لبنان الواجهة الرياضية في آسيا والعالم.



وفي تغريدة له، قال رئيس الجمهورية ميشال عون عبر "تويتر": "يا شباب منتخب لبنان، رغم خسارة المركز الأول فإنكم حققتم ما اعتبره الكثيرون حلماً وأثبتم أن لا مستحيل امام ارادة الانسان. يكفيكم فخراً انكم اوصلتم رسالة الى العالم بانكم من وطن لم ولن يستسلم.. لقد خفقت لكم قلوب اللبنانيين، والعرب جميعاً، وسيبقى شموخكم من شموخ الأرز الذي تمثلون". وفي تغريدة له، قال رئيس الجمهورية ميشال عون عبر "تويتر": "يا شباب منتخب لبنان، رغم خسارة المركز الأول فإنكم حققتم ما اعتبره الكثيرون حلماً وأثبتم أن لا مستحيل امام ارادة الانسان. يكفيكم فخراً انكم اوصلتم رسالة الى العالم بانكم من وطن لم ولن يستسلم.. لقد خفقت لكم قلوب اللبنانيين، والعرب جميعاً، وسيبقى شموخكم من شموخ الأرز الذي تمثلون".

بدورها، غردت قيادة الجيش قائلة: "تحية من الجيش اللبناني إلى أبطال منتخب كرة السلة الذين رفعوا بسواعدهم اسم لبنان عاليًا في سماء الرياضة، ورسموا صورته الحقيقية الزاهية محققين المركز الثاني في بطولة كأس آسيا على الرغم من الإمكانات المتواضعة والظروف القاسية. أنتم شعلة أملنا ومصدر فخرنا".

إلى ذلك، غرّد عدد من النواب مهنئين منتخب لبنان بالإنجاز الذي صنعه خلال البطولة. فعبر حسابه، قال النائب جبران باسيل: "انتو الرقم الصعب كنتوا الأبطال وبتبقوا".

بدورها، غرد النائب ميشال معوض قائلاً: "منتخب قاتل كرمال بلده وشعبه وأرزته، وما خيّب الآمال. منتخب فرحنا معه وحلمنا معه، مظبوط ما ربح البطولة بس أكيد ربح قلوب شعب متعطّش للأمل وللفرح. اليوم مش نهاية مشوار، هي بداية طريق طويل لدعم طاقاتنا الشبابية بمختلف المجالات، طاقات منفتخر فيها وبدنا نبني عليها مستقبل لبنان".



من جهته، قال النائب سيمون أبي رميا: "خسارة بطعم الفوز، فرحتنا كبيرة، رفعتوا اسم لبنان بالعالي وكبرتوا قلبنا، واثبتوا ان لبنان رقم صعب كسره... مبروك يا أبطال والى كأس العالم در".

أما النائب غسان عطالله فقال: "العلم اللبناني عم برفرف اليوم بالعالي بفضلكن... أبطال منفتخر فيكن وبصمودكن وإنجازاتكن خصوصي بهالظروف الصعبة يلي عم نمرّ فيا... شكراً من القلب كل الحب والتقدير الكن".

من جهته، قال النائب سامي الجميل: " معكن راسنا مرفوع! انتو ابطال لو شو ما صار. خليتونا نحلم ورفعتوا العلم اللبناني عالعالمية. شكرا ومبروك!".

بدورها، قالت النائب ندى البستاني: "شو ما كانت النتيجة كنتوا وبتبقوا أبطالنا رفعتوا اسم لبنان بالعالي وأخدتوا كرة السلة لمستوى أعلى، شكرًا لأنكن عيشتونا الحلم ألف مبروك الفوز بالمرتبة التانية ببطولة آسيا، كل اللبنانيين فخورين فيكن".

أما النائب نعمة أفرام، فقال: "يعطيكن ألف عافية يا أحلى شباب. منفتخر فيكن وبكل مجهودكن ومنشكركن على الفرحة يلي زرعتوها بقلوب اللبنانيين. مبروك أفضل لاعب لوائل عرقجي".

كذلك، غرد النائب إبراهيم كنعان قائلاً: "رفعتوا راس كل لبناني واثبتوا انو لا مستحيل للبنان".

ومن السياسة إلى الفن، التهنئة واحدة لمنتخب لبنان. ففي تغريدة لها عبر "تويتر"، قالت الفنانة إليسا: "شو حلوين وشو قوايا وشو أبطال. قلصو الفارق ولعبو منيح بس الحظ ما كان معنا بآخر دقيقة. إنتو فخر لإلنا".

أمّا الفنانة مايا دياب فغردت قائلة: "رفعتوا راسنا وتوجناكن أبطال فخورين فيكن بتعبكن وحلمكن للي وصلتوله ووصلتونا اله منحبكن".