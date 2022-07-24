أمرٌ بارز يطرأ في سوق الدّولار.. هذا ما يحصل عند الصرّافين

تبيّن خلال الأسبوع الماضي أن فئات الدولار الورقيّة مثل الـ5 دولار و الـ10 دولارات غير متوفرة بكثرة في السوق الموازية، وهو أمرٌ لوحظ لدى عددٍ كبير من الصرّافين.
وبحسب المعطيات، فإنّ توافر تلك العملات النقدية يتراجع بين الحين والآخر، ويقول أحد الصرافين لـ"لبنان24" إنّ "وجود تلك العملات يرتبطُ بتوفيرها من قبل المواطنين أو من خلال المصارف"، ويضيف: "ما يظهر هو أنّ المصارف لديها نقصٌ في تلك الأوراق النقدية، والدليل على ذلك هو أنّ الصرافات الآلية لا تسمح للمواطن للحصول على 5 دولارات أو 10 دولارات بذريعة أنّ المبلغ المطلوب غير متوفر".
وفعلياً، فإن النقص بتلك الفئات من الدولارات يُجبر المواطنين على بيعِ دولارات إضافية بسبب عدم قدرة مختلف الصرافين على إعادة باقي المبلغ بـ"دولارات فراطة". فعلى سبيل المثال، فإن المواطن الذي يرغب ببيع 25 دولاراً، سيضطر لبيع 30 دولاراً بسبب عدم توفر ورقة الـ5 دولارات النقدية في التداول بالشكل المطلوب.