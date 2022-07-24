أمرٌ بارز يطرأ في سوق الدّولار.. هذا ما يحصل عند الصرّافين

تبيّن خلال الأسبوع الماضي أن فئات الدولار الورقيّة مثل الـ5 دولار و الـ10 دولارات غير متوفرة بكثرة في السوق الموازية، وهو أمرٌ لوحظ لدى عددٍ كبير من الصرّافين.

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وبحسب المعطيات، فإنّ توافر تلك العملات النقدية يتراجع بين الحين والآخر، ويقول أحد الصرافين لـ"لبنان24" إنّ "وجود تلك العملات يرتبطُ بتوفيرها من قبل المواطنين أو من خلال المصارف"، ويضيف: "ما يظهر هو أنّ المصارف لديها نقصٌ في تلك الأوراق النقدية، والدليل على ذلك هو أنّ الصرافات الآلية لا تسمح للمواطن للحصول على 5 دولارات أو 10 دولارات بذريعة أنّ المبلغ المطلوب غير متوفر".