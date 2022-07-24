Advertisement

لبنان

أمرٌ بارز يطرأ في سوق الدّولار.. هذا ما يحصل عند الصرّافين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
24-07-2022 | 12:32
A-
A+
Doc-P-974325-637942880760388507.jpg
Doc-P-974325-637942880760388507.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
تبيّن خلال الأسبوع الماضي أن فئات الدولار الورقيّة مثل الـ5 دولار و الـ10 دولارات غير متوفرة بكثرة في السوق الموازية، وهو أمرٌ لوحظ لدى عددٍ كبير من الصرّافين.
Advertisement

وبحسب المعطيات، فإنّ توافر تلك العملات النقدية يتراجع بين الحين والآخر، ويقول أحد الصرافين لـ"لبنان24" إنّ "وجود تلك العملات يرتبطُ بتوفيرها من قبل المواطنين أو من خلال المصارف"، ويضيف: "ما يظهر هو أنّ المصارف لديها نقصٌ في تلك الأوراق النقدية، والدليل على ذلك هو أنّ الصرافات الآلية لا تسمح للمواطن للحصول على 5 دولارات أو 10 دولارات بذريعة أنّ المبلغ المطلوب غير متوفر". 

وفعلياً، فإن النقص بتلك الفئات من الدولارات يُجبر المواطنين على بيعِ دولارات إضافية بسبب عدم قدرة مختلف الصرافين على إعادة باقي المبلغ بـ"دولارات فراطة". فعلى سبيل المثال، فإن المواطن الذي يرغب ببيع 25 دولاراً، سيضطر لبيع 30 دولاراً بسبب عدم توفر ورقة الـ5 دولارات النقدية في التداول بالشكل المطلوب.
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:43 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:38 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:33 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:31 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:27 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:43 | 2022-07-24
17:38 | 2022-07-24
17:33 | 2022-07-24
17:31 | 2022-07-24
17:27 | 2022-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website