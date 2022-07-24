حادث مروّع في صور.. جريح إصابته حرجة وعائلته تتحرّك في الشارع

وقع حادث سير بين دراجة نارية وسيارة على طريق عام البرغلية - صور، ما أدى إلى إصابة شخصٍ جرى نقله إلى مستشفى حيرام للمعالجة.



Advertisement وبحسب مندوبة "لبنان24"، فإنّ حالة الجريح وُصفت بالحرجة، وقد قطع ذووه طريق عام البرغلية كتعبير عن الغضب بسبب الحادث الذي حصل. وبحسب مندوبة، فإنّ حالة الجريح وُصفت بالحرجة، وقد قطع ذووه طريق عام البرغلية كتعبير عن الغضب بسبب الحادث الذي حصل.