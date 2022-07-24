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لبنان

حفل ملكة جمال لبنان ينطلق.. إليكم كم تبلغ قيمة جائزة الفائزة باللقب

Lebanon 24
24-07-2022 | 14:02
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انطلق عند الساعة 8.30 مساء اليوم حفل انتخاب ملكة جمال لبنان لعام 2022، وذلك في حفل ضخم يُقام في "الفوروم دي بيروت".
 
وفي بداية الحدث، جرى التعريف بالمشاركات في مسابقة الجمال وعددهنّ 17، ثم جرى تقديم أعضاء لجنة التحكيم المؤلفة من: المؤلف الموسيقي ميشال فاضل، المؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كارن وازن، المدير العام لشركة "IP Studios" محمد يحيى، ملكة جمال العالم 2021 كارولينا بيلاوسكا، رئيس مجلس إدارة جريدة النهار والنهار العربي نايلة التويني، مخرج مسرحيات كركلا إيفان كركلا، مقدمة البرامج هيدا خليفة وملكة جمال لبنان للعام 1993 سمايا شدراوي.
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وتشارك في الحدث النجمة اللبنانية نانسي عجرم التي قدّمت أغنية جديدة للبنان أمام الحاضرين الذين تمايلوا طرباً واعجاباً.
 
وفي كلمة لها، قالت عجرم: "سأبقى أحب لبنان حتى تخلص الدني.. لبنان فينا وعايش فينا، وقد ما غبتي وبعدتي، ما فيك ما تحبي لبنان".
 
وأضافت: "ما في حياة بلا أمل وما في استمرارية بلا أمل.. ما يجري هذه الليلة هو جنونٌ جميل، والجنون الأجمل هو ما قدمه المنتخب اللبناني لكرة السلة، ونعم الأمل كبير في لبنان". 
 
يُشار إلى أن الفائزة بلقب ملكة جمال لبنان ستحصلُ على جائزة مالية بقيمة 100 ألف دولار. 
 
وفي ما يلي، قائمة بأسماء المشتركات في مسابقة الجمال:
 
1- آغاثا الصيفي
 
2- سيلين صليبا
 
3- شانيل العميل
 
4- كلوي هووشاب
 
5- كريتسينا نخلة
 
6- دلال حب الله
 
7- جاكينثا راشد
 
8- جاكينثا العرب
 
9- لارا الهراوي
 
10- لين مسعود
 
11- ماريا شوخاني
 
12- ماريانا صقر
 
13- مروى مكي
 
14- مايا أبو الحسن
 
15- نتاليا السيد
 
16- سيلفانا ديب
 
17- ياسمينا زيتون
 
 
 
 
 
 
 
 
 

لبنان

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