اندلاع حريق داخل منزل في الجنوب.. وفرق الإطفاء تُخمده

اندلعت حريقٌ، مساء اليوم، في منزل المواطن "ح.خ." في بلدة معركة الجنوبية، وذلك نتيجة احتكاك كهربائيّ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.

وعلى الفور، حضرت إلى المكان فرق الإطفاء وعملت على تطويق الحريق وإخماده.