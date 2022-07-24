Advertisement

لبنان

اندلاع حريق داخل منزل في الجنوب.. وفرق الإطفاء تُخمده

Lebanon 24
24-07-2022 | 15:01
A-
A+
Doc-P-974350-637942971677298964.jpg
Doc-P-974350-637942971677298964.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اندلعت حريقٌ، مساء اليوم، في منزل المواطن "ح.خ." في بلدة معركة الجنوبية، وذلك نتيجة احتكاك كهربائيّ، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان24" في الجنوب.
 
وعلى الفور، حضرت إلى المكان فرق الإطفاء وعملت على تطويق الحريق وإخماده. 
Advertisement
 
 
مواضيع ذات صلة
خطار لـ"صوت كل لبنان": عملية إخماد حريق المعمل في زفتا لم تتوقّف طيلة ساعات الليل وهناك بعض الجيوب في المعمل لا تزال مشتعلة
lebanon 24
25/07/2022 04:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24
لبنان 24: قطع طريق بطرماز - الضنية من قبل الدفاع المدني لاستكمال عملية اطفاء حريق غابة الصنوبر المعمرة
lebanon 24
25/07/2022 04:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير البيئة في الضنية لمواكبة اخماد حريق بطرماز وهذا ما كشفه لـ" لبنان 24"
lebanon 24
25/07/2022 04:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24
حريقٌ هائل قرب أكبر حرج للصنوبر في لبنان.. والدفاع المدني يسارع لإخماده
lebanon 24
25/07/2022 04:47:00 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

حريق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
17:43 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:38 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:33 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:31 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
17:27 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
17:43 | 2022-07-24
17:38 | 2022-07-24
17:33 | 2022-07-24
17:31 | 2022-07-24
17:27 | 2022-07-24
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website