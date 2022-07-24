لقاء قريب بين المطران ابراهيم واللواء عثمان

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اجرى رئيس اساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران ابراهيم مخايل ابراهيم اتصالا" هاتفيا" بمدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان وعرض معه الاوضاع الامنية في البلاد.وشكر ابراهيم قوى الأمن الداخلي على دورها الاساسي في حفظ الامن وتطبيق القانون في لبنان بشكل عام وفي زحلة والبقاع بشكل خاص.واتفق المطران ابراهيم واللواء عثمان على لقاء قريب يجمعهما.