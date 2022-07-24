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لبنان

طرابلس تنجو من اشتباكات ليلاً.. هكذا تحرّك الجيش ومعلومات تكشف التفاصيل

Lebanon 24
24-07-2022 | 16:03
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أفاد شهود عيان عن ظهور مسلحين في منطقة مشروع الحريري بمحلة القبة - طرابلس.

ووفقاً لمندوب "لبنان24"، فقد عملت قوة من الجيش على التدخل فوراً، إذ جرى تطويق المكان الذي شوهد فيه انتشار المسلحين الذين لاذوا بالفرار من دون حصول أي إطلاق للنار. 
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وبحسب المعلومات، فإنّ الانتشار المسلح الذي حصل اليوم نفذته مجموعة من آل "ح" التي سقط لها جريحٌ إبان إشكال اندلع قبل أيام في المنطقة.

ولفتت المصادر إلى أنه تلك المجموعة كانت تنوي الاشتباك مع شبانٍ قيل أنهم كانوا من المتورطين بالإشكال، لكنّ الجيش تمكن من منع أي احتكاك أو اشتباك.
 


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