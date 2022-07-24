"تربعت على العرش".. تتويج ياسمينا زيتون ملكة لجمال لبنان للعام 2022

تُوّجت الشابة ياسمينا زيتون ملكة لجمال لبنان للعام 2022، وذلك في حفلٍ أقيم، مساء اليوم الأحد، في "الفورم دي بيروت".

واختارت لجنة التحكيم الشّابة مايا أبو الحسن وصيفة أولى لملكة جمال لبنان، كما جرى اختيار الشابة جاسنتا راشد وصيفة ثانية. أما الوصيفة الثالثة فكانت الشابة لارا الهراوي، فيما جرى اختيار الشابة دلال حب الله وصيفة رابعة.

Advertisement

وتنافست ضمن المسابقة 17 شابّة، وقد مررن بتقييم مباشر أمام لجنة التحكيم، حتى جرى اختيار 5 منهنّ للتنافس على لقب الملكة.

وطُرح على المشاركات الـ5 في المرحلة النهائية السؤال الموحّد: ما رأيك بحملة "أهلا بهالطلة" التي أطلقتها وزارة السياحة اللبنانية، وأي منطقة لبنانية تختارين لتكون على أعلام هذه الحملة؟".

وكانت الشابات اللواتي شاركن في المسابقة تألقن بفساتين من تصميم مصمم الأزياء العالمي جورج حبيقة، في حين شهد الحفل مشاركة للنجمة العالمية نانسي عجرم التي قدّمت أغنيتها الجديدة "إلى بيروت الأنثى"، فضلاً عن أغنتي "صح صح" و "سلامات".

كذلك، أطلّت ملكة جمال العالم للعام 2019 طوني آن سينغ على المسرح، حيثُ أدت أغنية “I have nothing” للنجمة ويتني هيوستن.

وضمّت لجنة تحكيم مسابقة الجمال للعام 2022 كلاً من: المؤلف الموسيقي ميشال فاضل، المؤثرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي كارن وازن، المدير العام لشركة "IP Studios" محمد يحيى، رئيس مجلس إدارة جريدة النهار والنهار العربي نايلة التويني، مخرج مسرحيات كركلا إيفان كركلا، مقدمة البرامج هيدا خليفة وملكة جمال لبنان للعام 1993 سمايا شدراوي، وملكة جمال العالم 2021 كارولينا بيلاوسكا التي اضطرت لمغادرة الحفل بسبب إصابتها بوعكة صحية، وقد حلّت مكانها مديرة منظمة ملكة جمال العالم جوليا مورلي.

من هي ياسمينا زيتون؟

وتبلغ ملكة جمال لبنان من العمر 20 عاماً، وهي من بلدة كفرشوبا - جنوب لبنان.

وبحسب صفحة "Miss Lebanon" عبر "فيسبوك"، فإنّ زيتون طالبة سنة ثالثة باختصاص الصحافة في جامعة سيدة اللويزة.

وبعد تتويجها، فإن زيتون ستحصل على جائزة بقيمة 100 ألف دولار.







