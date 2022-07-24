بعد تتويجها.. هذا ما حصل بحساب ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون على "انستغرام"

أصبحت الشابة ياسمينا زيتون حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك فور تتويجها بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2022، خلال حفل أقيم، مساء اليوم الأحد، في "الفوروم دي بيروت".

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حسابٌ ناشط على "انستغرام" في حين أن لديها قناتها الخاصة على "يوتيوب" تحت اسم "With yasmina show" . وزيتون هي طالبة سنة ثالثة باختصاص الصحافة في جامعة سيدة اللويزة، ولديهافي حين أن لديها قناتها الخاصة على "يوتيوب" تحت اسم

وبعد تتويجها بلقب ملكة جمال لبنان، ازداد عدد متابعي زيتون على "انستغرام" ليتجاوز 42 ألف متابع في غضون دقائق بعدما كان العدد قبل التتويج نحو 19 ألف متابع.