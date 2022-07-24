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لبنان

بعد تتويجها.. هذا ما حصل بحساب ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون على "انستغرام"

Lebanon 24
24-07-2022 | 16:55
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أصبحت الشابة ياسمينا زيتون حديث مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك فور تتويجها بلقب ملكة جمال لبنان للعام 2022، خلال حفل أقيم، مساء اليوم الأحد، في "الفوروم دي بيروت".
 
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وزيتون هي طالبة سنة ثالثة باختصاص الصحافة في جامعة سيدة اللويزة، ولديها حسابٌ ناشط على "انستغرام" في حين أن لديها قناتها الخاصة على "يوتيوب" تحت اسم "With yasmina show".
 
وبعد تتويجها بلقب ملكة جمال لبنان، ازداد عدد متابعي زيتون على "انستغرام" ليتجاوز 42 ألف متابع في غضون دقائق بعدما كان العدد قبل التتويج نحو 19 ألف متابع.
 
 
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