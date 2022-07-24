تواصل خليجي ودولي مع البطريرك الراعي لبحث الملفّ الرئاسي

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علمت "السياسة" الكويتية أن "تواصلاً ديبلوماسياً، خليجياً ودولياً، بدأ مع البطريرك الراعي وقيادات مسيحية، للبحث في تطورات الملف الرئاسي، مع بدء العد العكسي لدخول لبنان في الموعد الدستوري لهذا الاستحقاق، في الأول من أيلول المقبل". (السياسة الكويتية)