29
o
بيروت
32
o
طرابلس
27
o
صور
32
o
جبيل
o
صيدا
31
o
جونية
30
o
النبطية
o
زحلة
35
o
بعلبك
29
o
بشري
31
o
بيت الدين
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
فنون ومشاهير
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
فائض القوة بوجه الكنيسة
Lebanon 24
24-07-2022
|
22:23
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب وليد شقير في" نداء الوطن": يسهل على «حزب الله» أن يحسم بتصريح وصمة «الخيانة الوطنية بالعمالة والتعامل مع العدو»، لرجل دين من وزن النائب البطريركي العام للطائفة المارونية المطران موسى الحاج، على ما جاء في تصريحات لقيادييه، من دون أن يصدر هذا الاتهام حتى عن القضاء الخاضع لتأثيرات الحزب ونفوذه وتعليماته. هذا على رغم أن البطريرك الكاردينال بشارة الراعي قال إنه «عبثاً تحاول السلطة تحويل ما حصل إلى مجرد مسألة قانونية»، معتبراً أن ما حصل «تصرفات بوليسية ذات أبعاد سياسية».هذا الاستسهال من الحزب في التعاطي مع قضية فائقة الحساسية من هذا النوع «سهّل» منذ البداية اتهامه بأنه يقف وراء دفع هذا الملف إلى واجهة الأحداث في هذا الخضم الذي أغرق نفسه فيه. فالكثير من ردود الفعل تجنب في البداية إلصاق تهمة تحريض القضاء العسكري على التصرف بهذا الشكل مع المطران الحاج إلى أن لبسها بلسان قيادييه. والمتابعون لعلاقة البطريركية بالحزب لا ينسون أن تهمة العمالة وجهت إلى الراعي نفسه في مرحلة من المراحل.
Advertisement
صلة قيادة الحزب في عهد الرئيس ميشال عون، بالفريق الرئاسي، جعلته يعرف بكل شاردة وواردة ويؤثر في كل قرار جوهري، لا سيما في شأن علاقات لبنان الخارجية وحتى الداخلية، بحيث يطلع على أي محادثات أو التزامات لبنانية رسمية من دوائر القصر الرئاسي قبل كثيرين في الدولة، ويبدي رأيه فيها ويعدل ويغير في بعض التوجهات استناداً إلى هذه المعرفة بالتفاصيل.يشهد البلد المزيد من استخدام فائض القوة لأسباب كثيرة. بات الحزب محشوراً بتنامي الاعتراض العلني، لا سيما في الوسط المسيحي، على سلاحه كما ظهر من نتائج الانتخابات. ومن الطبيعي أن يقلقه الاتجاه نحو تغيير في نهج الرئاسة بانتهاء العهد العوني، لكثرة الامتيازات التي كان يحصل عليها على رغم الخلافات التي كانت تبرز بين الحين والآخر بينه وبين «التيار الوطني الحر»، والتي كان شديد التسامح في شأنها مقابل المكاسب القوية الأخرى المتعلقة باشتراكه في إدارة الدفة في المسائل الكبرى.قد يكون الحزب مستفيداً من قضية المطران الحاج لحرف الأنظار عن ردود الفعل المعترضة على جرّه لبنان إلى مقتضيات الصراع الإيراني الأميركي في ظل الانقسام الدولي الحالي، عبر تهديده إسرائيل والولايات المتحدة الأميركية بالحرب بحجة الدفاع عن حقوق لبنان النفطية والغازية وترسيم الحدود، مصادراً بذلك صلاحيات السلطة بالتفاوض عبر الجانب الأميركي، لكنه لن يتمكن من خفض نسبة الاعتراض العالية على استخدامه أزمة لبنان ورقة في صراعات لا قدرة له على احتمال نتائجها، في زمن يشهد تحولات إقليمية كبيرة. ما حصل مع المطران الحاج ربما كان أحد الفصول التي ستتوالى خلال الأسابيع المقبلة، في ممارسة فائض القوة حيال جهود خارجية ومحلية للحد من الهيمنة على قرار السلطة المركزية في البلد
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
آخر المعطيات.. هل ستأتي الكهرباء في كل لبنان عند الـ4 عصراً؟
Lebanon 24
آخر المعطيات.. هل ستأتي الكهرباء في كل لبنان عند الـ4 عصراً؟
07:10 | 2022-07-24
24/07/2022 07:10:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تتويجها.. هذا ما حصل بحساب ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون على "انستغرام"
Lebanon 24
بعد تتويجها.. هذا ما حصل بحساب ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون على "انستغرام"
16:55 | 2022-07-24
24/07/2022 04:55:42
Lebanon 24
Lebanon 24
صواريخ تظهر مُجدداً في سماء لبنان.. شاهدوا الصورة
Lebanon 24
صواريخ تظهر مُجدداً في سماء لبنان.. شاهدوا الصورة
15:33 | 2022-07-24
24/07/2022 03:33:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"تربعت على العرش".. تتويج ياسمينا زيتون ملكة لجمال لبنان للعام 2022
Lebanon 24
"تربعت على العرش".. تتويج ياسمينا زيتون ملكة لجمال لبنان للعام 2022
16:21 | 2022-07-24
24/07/2022 04:21:47
Lebanon 24
Lebanon 24
أمل طالب بإطلالة مُثيرة بالمايوه... هكذا ظهرت أمام حوض السباحة! (صور)
Lebanon 24
أمل طالب بإطلالة مُثيرة بالمايوه... هكذا ظهرت أمام حوض السباحة! (صور)
08:53 | 2022-07-24
24/07/2022 08:53:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
اليك بعض الاقتراحات
05:00 | 2022-07-25
فرنجية وجنبلاط معا في انتخابات 2022.. فهل يتكرر سيناريو 1970؟
05:00 | 2022-07-25
فرنجية وجنبلاط معا في انتخابات 2022.. فهل يتكرر سيناريو 1970؟
05:00 | 2022-07-25
فرنجية وجنبلاط معا في انتخابات 2022.. فهل يتكرر سيناريو 1970؟
04:45 | 2022-07-25
دقائق سُجّلت في تاريخ لبنان.. ماذا حصل خلالها؟
04:45 | 2022-07-25
دقائق سُجّلت في تاريخ لبنان.. ماذا حصل خلالها؟
04:45 | 2022-07-25
دقائق سُجّلت في تاريخ لبنان.. ماذا حصل خلالها؟
فيديو
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
Lebanon 24
والدة ملكة جمال لبنان ياسمينا زيتون تلفت الأنظار بجمالها.. تعرفوا إليها وهذا ما قالته عن ابنتها (فيديو)
03:43 | 2022-07-25
25/07/2022 12:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
ظهور نادر لزوجة بديع أبو شقرا.. شاهدوا كيف تحدته على الهواء (فيديو)
Lebanon 24
ظهور نادر لزوجة بديع أبو شقرا.. شاهدوا كيف تحدته على الهواء (فيديو)
03:54 | 2022-07-23
25/07/2022 12:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. ثعبان صغير داخل وجبة طعام على إحدى الطائرات!
Lebanon 24
فيديو ينتشر.. ثعبان صغير داخل وجبة طعام على إحدى الطائرات!
02:00 | 2022-07-23
25/07/2022 12:55:06
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact