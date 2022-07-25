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لبنان

3 جرحى بحادث سير بين دراجتين ناريتين في القبة

Lebanon 24
25-07-2022 | 00:54
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أفاد مندوب "لبنان 24" عن سقوط 3 إصابات، إحداها حرجة، بحادث سير بين دراجتين ناريتين في منطقة القبة - طرابلس.

وتم نقل جريح عبر سيارة تابعة للصليب الاحمر الى مستشفى الحكومة في القبة، كما تم نقل اصابتين بسيارة مدنية الى مستشفى الحكومي لتلقي العلاج.
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