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لبنان

باسيل للحزب: ما تروحوا أبعد

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-07-2022 | 01:45
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في اطلالته عبر قناة المنار، تعمد رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل التصويب بإيجابية على دور المقاومة وسلاحها مذكرا بمحطات خلت، لكن وفق أكثر من مصدر سياسي، فإن باسيل كعادته تلاعب على الكلام في أكثر من ملف ومحور

وفيما تحدث باسيل عن حق لبنان بثروته النفطية والخط 29، الذي تم التراجع عنه من قبله ومن قبل رئيس الجمهورية بعدم التوقيع على المرسوم 6433، فإنه أبلغ حزب الله رسالة واضحة مفادها: لا يجوز الذهاب ابعد من المسيّرات. المعادلة الجديدة في البحر نرسمها بالتفاوض و المسيّرات ولا نريد دما، في إشارة إلى أن "التيار الوطني الحر "لن يلاقي حزب الله في أي تصعيد يمكن ان يحصل اذا لم يتم التوصل إلى اتفاق قبل العاشر من ايلول مع إسرائيل بشأن الترسيم.

مع اشارة المتابعين إلى أن جمهور التيار البرتقالي اليوم بعيد كل البعد عن التلاقي مع حزب الله في ما خص احتمالية الحرب، وأن ما انطبق على  2006 لا يصح اليوم ويكفي البلد أزمات ومشاكل.

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المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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