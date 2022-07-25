زراعة القمح ستغزو هذه المنطقة والارباح وفيرة

يتجه عدد كبير من اهم مزارعي البقاع ، الى زراعة القمح، او زيادة المساحات المزروعة به وخاصةً مع بداية فصل الخريف كون الأكلاف تكون أقل ، والري من مياه الأمطار .

وعزا احد المدراء العامين هذا التوجه لدى المزارع اللبناني الى الأرباح الوفيرة التي جناها المزارعون في موسم القمح الحالي وبالدولار الفريش ، حيث تم شراء كامل المحصول من قبل المطاحن الخاصة وحتى الدولة اللبنانية عبر وزارة الإقتصاد. وقال" إن ارباح القمح في لبنان ستكون وفيرة جداً على عكس السنوات الماضية ، كون الحرب الأوكرانية، الروسية سببت نقصاً هائلا في الأسواق العالمية"، مما انعكس ايجاباً على السهول اللبنانية وخاصةً في البقاع التي كان يطلق عليها اسم "اهراءات روما".