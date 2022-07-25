لهذا السبب انخفضت أسعار الخضار والفواكه

لاحظ اللبنانيون في الفترة الأخيرة انخفاضا في اسعار الخضار والفواكه. وعزا أحد تجار الخضار في البقاع السبب إلى "وجود فائض بالإنتاج حيث ان ارتفاع الحرارة في الصيف يؤدي لوفرة في الإنتاج ما يرفع عرض المنتجات الزراعية في الأسواق ويخفّض أسعارها".

كما أشار إلى ان إضراب القطاع العام الذي دخل شهره الثاني أثّر أيضا على القطاع الزراعي بشكل كبير بسبب انخفاض حجم التصدير إلى الخارج، ما ساهم بانخفاض أسعار المنتجات الزراعية في الداخل إلى ما دون كلفتها".

وقال" إن أسعار الخضار والفواكه ستبقى على حالها لغاية شهر أيلول على ان تعاود بعدها الارتفاع حيث من المتوقع أن نشهد في الشتاء ارتفاعا في الأسعار بسبب غلاء المواد الزراعية".