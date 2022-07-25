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لبنان

هل تتجه البلاد الى الاقفال العام بسبب تفشي فيروس كورونا؟

Lebanon 24
25-07-2022 | 01:48
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كشف وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال فراس الأبيض، عن "موجة كورونا جديدة يشهدها لبنان كما دول العالم، وهناك ارتفاع بعدد الحالات في المستشفيات"، مشدداً في الوقت نفسه على أنّ "الوضع لا يزال تحت السيطرة".
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وقال الأبيض في حديث لـ"صوت كل لبنان": "ننصح المواطنين بتلقّي اللقاح ولا سيما الجرعة الرابعة وأيضاً نشدّد على موضوع الإجراءات الاحترازية."
وأعلن أنّه "حتى الآن لا توجّه لإعادة إقفال البلاد في ظلّ الوضع الاقتصادي الذي يمرّ به لبنان".

إلى ذلك، أوضح أنّ "هناك 4 حالات من “جدري القردة” من أصل 20 مشتبهاً بها ونتصرّف مع الموضوع لجهة تتبّع الحالات وإجراء الفحوص كما تمّ إنشاء وحدة عزل في مستشفى رفيق الحريري ولكن لا وجود لحالة تحتاج للمستشفى".
 
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