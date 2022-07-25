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لبنان

هل سيستمر اضراب القطاع العام؟

Lebanon 24
25-07-2022 | 02:05
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أكدت رئيسة رابطة موظّفي الإدارة العامة نوال نصر أن "الزيادة التي يتمّ الحديث عنها هي مساعدة و85 في المئة من الموظفين يحصلون منها على مليونَي ليرة وأضافوا إليها ما يسمى براتب تحفيزي وهو فعلياً جزء من بدل النقل".
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ولفتت نصر في حديث لـ"صوت كل لبنان"، إلى أن "الموظفين الذين خسروا 95 في المئة من رواتبهم يحصلون الآن في هذه المساعدة على ما بين 2 أو 5 في المئة إضافية ونصف بدل النقل ولمدة شهرين فقط".

وقالت: "نرفض طريقة مقاربة الواردات في الدولة ومسألة منع المس بالمستفيدين من أملاك الدولة والتهريب ونرفض استخدام جزء من أموال الناس للناس".

وشددت على أن "الإضراب مستمرّ إلى أن تزول أسبابه أو إلى أن نلمس جدية بإزالة أسبابه وهذا غير متوافر حتى الآن".
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