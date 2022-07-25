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لبنان

سلب مواطن في منطقة الميناء بطرابلس

Lebanon 24
25-07-2022 | 02:08
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تعرض احد المواطنين لعملية سلب في منطقة الميناء - الكورنيش البحري اثناء تجوله سيراً على الاقدام عند منتصف الليل، وفق مندوب "لبنان 24".

وقد قام شابان على متن سيارة مجهولة بتوقيفه وسلبه بالقوة ثم غادرا مسرعين .
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