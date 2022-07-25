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لبنان

تموز يودّعنا بطقس لاهب.. الحرارة ستصل إلى 40 في هذا الموعد!

Lebanon 24
25-07-2022 | 02:06
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أفاد الاب ايلي خنيصر المتخصص في الاحوال الجوّية عبر حسابه الخاص على انستغرام ان تدفّق الكتل الحارة من شبه الجزيرة العربية يستمر نحو الحوض الشرقي للبحر الابيض المتوسط، بسبب تمركز المنخفض الهندي الموسمي الحار بين المملكة السعودية وشرق افريقيا، وبسبب تدني قيَم ضغطه، تتمدد الكتل المدارية اللاهبة نحو جنوب اوروبا  وشمال افريقيا بحيث يتحوّل الطقس الى حار في البلدان الواقعة على البحر المتوسط، وتلامس حاليا الـ 40 درجة في اسبانيا وجنوب ايطاليا، ويُنتظر ان تشتد قساوة الموجات الحارة فوق تركيا ولبنان وقبرص وسوريا والاردن اعتباراً من منتصف الاسبوع المقبل ولغاية الاسبوع الاوّل من شهر آب.

 

وأضاف: تشير الخرائط الجوّية الحرارية انّ الاسبوع  الاخير من تموز سيحمل درجات حرارة في البقاع ستلامس 40 درجة وربما 41، بسبب ضخامة الكتلة المدارية التي تتمدد من الربع الخالي نحو البحر الاسود، ومن السودان ومصر وليبيا نحو اليونان وايطاليا وشمال مصر.

 

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في هذه الاثناء، سينحرف منخفض جوّي مداري من شمال الهند نحو خليج عُمان ويضرب دول الخليج بأمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية اعتبارا من مساء الثلاثاء المقبل.

طقس الاثنين، صيفي حار، صافي مع ارتفاع في الرطوبة بخاصة بعد الظهر

الحرارة على الساحل: 31-33 نهاراً و 27 ليلاً 

في البقاع: 35-36 نهاراً و 21 ليلا

على الجبال 1200 متر: 29 نهاراً و 17

على الجبال 2000 متر: 26 نهاراً و  15 ليلا

الرياح: جنوبية غربية سرعتها بين 10 و 40 كم

الضغط الجوّي: 1006hpa

الرطوبة: 77 %ساحلاً و 35% بقاعاً

البحر منخفض مستوى الموج.

 

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