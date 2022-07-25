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لبنان

سرقة سيارة في بعلبك

Lebanon 24
25-07-2022 | 02:10
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أفادت مندوبة "لبنان 24" عن إقدام مجهولين، ليل امس، على سرقة سيارة من نوع  "كيا ريو" - رقم اللوحة 656730، من أمام افران نصرالله وسط مدينة بعلبك.
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