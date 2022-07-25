حريق في احد احراج بلدة عدبل العكارية... والنيران بدأت بالامتداد!

اندلع منذ قليل، حريق في احد احراج بلدة عدبل - عكار، وبدأ بالامتداد لمساحة أكبر، وفق مندوب "لبنان 24".



وتوجهت فرق الاطفاء الى المكان للعمل على السيطرة عليه.

يذكر أن المنطقة المجاورة للحريق هي منطقة سكنية.