Advertisement

لبنان

حريق في احد احراج بلدة عدبل العكارية... والنيران بدأت بالامتداد!

Lebanon 24
25-07-2022 | 02:33
A-
A+
Doc-P-974451-637943385629025293.jpeg
Doc-P-974451-637943385629025293.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اندلع منذ قليل، حريق في احد احراج بلدة عدبل - عكار، وبدأ بالامتداد لمساحة أكبر، وفق مندوب "لبنان 24".

وتوجهت فرق الاطفاء الى المكان للعمل على السيطرة عليه.
 
يذكر أن المنطقة المجاورة للحريق هي منطقة سكنية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حريق جديد داخل مرفأ بيروت.. هل تمّت السيطرة عليه؟
lebanon 24
25/07/2022 12:58:05 Lebanon 24 Lebanon 24
اندلاع حريق داخل منزل في الجنوب.. وفرق الإطفاء تُخمده
lebanon 24
25/07/2022 12:58:05 Lebanon 24 Lebanon 24
حريق كبير داخل مبنى في طرابلس.. وفيديو يكشف المشهد
lebanon 24
25/07/2022 12:58:05 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني وفريق درب عكار وفريق المستجيب الاول يعملون على اخماد حريق اندلع في احراج بلدة بزال العكارية
lebanon 24
25/07/2022 12:58:05 Lebanon 24 Lebanon 24

عدبل

حريق

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:21 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
05:00 | 2022-07-25
05:00 | 2022-07-25
05:00 | 2022-07-25
04:45 | 2022-07-25
04:45 | 2022-07-25
04:45 | 2022-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website