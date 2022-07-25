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لبنان

ما جديد سعر "صيرفة" اليوم؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-07-2022 | 02:39
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بعد إضرابٍ استمرّ لأيام عديدة متواصلة خلال الأسبوع الماضي بسبب المداهمة التي نفذتها القاضية غادة عون للبنك المركزي، استأنف موظفو مصرف لبنان، اليوم، نشاطهم كالمُعتاد، ومن المنتظر إصدار تسعيرة جديدة لمنصة "صيرفة".
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وتقول مصادر مصرفية إنّ "السعر قد يبقى على حاله عند حدود 25600 ليرة لبنانية أو أنه قد يشهد تبدلات طفيفة، لاسيما أنّ سعر الدولار في السوق الموازية حافظ على استقرارهِ خلال الأسبوع الماضية، ولم يشهد سوى تغيرات طفيفة".
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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