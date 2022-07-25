Advertisement

لبنان

ليست المرة الاولى... قطع خطوط التغذية الكهربائية التابعة لمحطة توزيع نهر البارد

Lebanon 24
25-07-2022 | 02:36
A-
A+
Doc-P-974456-637943392370769496.jpeg
Doc-P-974456-637943392370769496.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
اقدم مجهولون، أمس، على قطع خطوط التغذية الكهربائية التابعة لمحطة توزيع نهر البارد والتي تغذي جنوبي محافظة عكار، وفق مندوب "لبنان 24".

واكّد مصادر ميدانية لـ"لبنان٢٤" ان هذه المنطقة وهذه الخطوط يتم قطعها بشكل شبه شهري من قبل مجهولين، وذلك بهدف سرقتها حيث يبلغ طولها مئات الامتار.
Advertisement

وطالب الاهالي المعنيين اعادة وصل التيار الكهربائي، بالاضافة لفتح تحقيق لمعرفة العصابة التي تقوم بسرقة الاشلاك الكهربائية التي تغذي المنطقة.
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:21 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
05:00 | 2022-07-25
05:00 | 2022-07-25
05:00 | 2022-07-25
04:45 | 2022-07-25
04:45 | 2022-07-25
04:45 | 2022-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website