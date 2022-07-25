ليست المرة الاولى... قطع خطوط التغذية الكهربائية التابعة لمحطة توزيع نهر البارد

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اقدم مجهولون، أمس، على قطع خطوط التغذية الكهربائية التابعة لمحطة توزيع نهر البارد والتي تغذي جنوبي محافظة عكار، وفق مندوب "لبنان 24".واكّد مصادر ميدانية لـ"لبنان٢٤" ان هذه المنطقة وهذه الخطوط يتم قطعها بشكل شبه شهري من قبل مجهولين، وذلك بهدف سرقتها حيث يبلغ طولها مئات الامتار.وطالب الاهالي المعنيين اعادة وصل التيار الكهربائي، بالاضافة لفتح تحقيق لمعرفة العصابة التي تقوم بسرقة الاشلاك الكهربائية التي تغذي المنطقة.