إجابة إحدى المشتركات تثيرُ الجدل

قالت المشتركة في مسابقة ملكة جمال لبنان اغاتا صيفي لدى اجابتها على سؤال لجنة التحكيم:"بطلب من رئيس الجمهورية الجديد إقرار الزواج المدني الإختياري، لأنو بعزز الميزانية المصرفية بلبنان وبقرب الناس من بعضها".

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هذه الاجابة اثارت حملة من ردود الفعل على مواقع التواصل حيث ذيّل بعض الناشطين تغريداتهم بهاشتاغ المثل الشائع: كوني جميلة واصمتي.

في المقابل، وجدَ ناشطون آخرون أن ما قالته صيفي يمكن تفسيره بإطار آخر، وأن المقصد من كلامها هو أنّ الزواج المدني الإختياري في حال إقراره في لبنان، يمكن أن يوفّر إيرادات لخزينة الدولة بدلاً من دفع الأموال المُرتبطة به في بلاد أخرى.

وبحسب الناشطين، فإن هذا الزواج يُمكن أن يساهم في منح الخزينة أموالاً إضافية خصوصاً إذا جرى طرح رسومٍ خاصة به باستطاعة دوائر عديدة في الدولة أن تتقاضاها مباشرة من المواطن.