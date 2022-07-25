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لبنان

دقائق سُجّلت في تاريخ لبنان.. ماذا حصل خلالها؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
25-07-2022 | 04:45
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رغم خسارته يوم أمس أمام نظيره الأسترالي في نهائي بطولة كأس آسيا لكرة السلة، استطاع المُنتخب اللبناني أن يجمع اللبنانيين حوله بكافة أطيافهم، وهو أمرٌ لا يحصلُ إلا نادراً وتحديداً عندما يتعلق الأمرُ بالمسائل الوطنية الجامعة. 
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حتماً، كانت الدقائق الـ48 من عمر المباراة يوم أمس كفيلة بأن توحّد اللبنانيين من دون أي تفرقة، وهذا الأمرُ كان كفيلاً بأن يستعيد لبنان رونقه وسط التفاف مواطنيه حول منتخبهم.

عن هذا الأمر، قال وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس لـ"لبنان24": "نعم، المنتخب جمع اللبنانيين لأن الرياضة جامعة، ولأننا نؤمن بقدرات شبابنا في كافة المجالات، وهذا أمرٌ لا يمكن أن ينفيه أحد". 

وأضاف: "منتخب لبنان أبهرنا وأمتعنا، والأمل دائماً في أن نبقى على هذا المسار الرائع من الإنجازات، لأن لبنان يستحق حقاً". 
المصدر: خاص "لبنان 24"

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