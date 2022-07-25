Advertisement

لبنان

خبرٌ عن إخراج القيد الإفرادي.. ماذا جرى الأسبوع الماضي؟

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
25-07-2022 | 05:15
A-
A+
Doc-P-974463-637943403968628923.jpg
Doc-P-974463-637943403968628923.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
بينت معطيات عديدة أن عدداً من موظفي الدوائر العامة غير ملتزم بالإضراب المفتوح الذي بدأ قبل أسابيع على صعيد مختلف الإدارات. 

Advertisement
وبحسب المعلومات، فإنّ موظفين في إحدى الوزارات غير العادية يلتزمون بدوام العمل، في حين أنّ هناك موظفين أيضاً في وزارة المالية يعملون على إنجاز معاملات بطرق عديدة.
 
كذلك، فقد أفيد بأنّ هناك موظفين في دوائر نفوس موزعة ضمن المناطق، أصدروا إخراجات قيد إفرادية خلال الأسبوع الماضي، وقد أثار هذا الأمر امتعاضاً كبيراً في صفوف موظفين آخرين ضمن الدوائر نفسها، إذ رأوا في هذا التصرف ضرباً للإضراب.
 
 
 
 
المصدر: خاص "لبنان 24"

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
07:10 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:55 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:33 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:21 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:53 | 2022-07-24 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

اليك بعض الاقتراحات Lebanon 24
05:00 | 2022-07-25
05:00 | 2022-07-25
05:00 | 2022-07-25
04:45 | 2022-07-25
04:45 | 2022-07-25
04:45 | 2022-07-25
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website