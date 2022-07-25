خبرٌ عن إخراج القيد الإفرادي.. ماذا جرى الأسبوع الماضي؟

بينت معطيات عديدة أن عدداً من موظفي الدوائر العامة غير ملتزم بالإضراب المفتوح الذي بدأ قبل أسابيع على صعيد مختلف الإدارات.



Advertisement وبحسب المعلومات، فإنّ موظفين في إحدى الوزارات غير العادية يلتزمون بدوام العمل، في حين أنّ هناك موظفين أيضاً في وزارة المالية يعملون على إنجاز معاملات بطرق عديدة. وبحسب المعلومات، فإنّ موظفين في إحدى الوزارات غير العادية يلتزمون بدوام العمل، في حين أنّ هناك موظفين أيضاً في وزارة المالية يعملون على إنجاز معاملات بطرق عديدة.